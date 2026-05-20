وزير الدفاع التركي يجري مباحثات مع نظيره الجورجي الوزير الجورجي إيراكلي تشيكوفاني يزور تركيا لمتابعة "يوم المراقب المميز" في مناورات "أفس-2026" المتواصلة في ولاية إزمير

أنقرة/ الأناضول

أجرى وزير الدفاع التركي يشار غولر، مباحثات مع نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الجورجي إيراكلي تشيكوفاني، الذي يجري زيارة إلى تركيا، الأربعاء.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في تدوينة عبر منصة "إن سوشيال" التركية، أن غولر، التقى تشيكوفاني، الذي يزور تركيا لمتابعة "يوم المراقب المميز" في مناورات "أفس-2026" المتواصلة في ولاية إزمير (غرب).

ونشرت الوزارة صورا للقاء بين الوزيرين، دون ذكر تفاصيل حول القضايا التي تناولاها.

وانطلقت مناورات "أفس 2026" في ولاية إزمير، بمشاركة 52 دولة في 16 أبريل/ نيسان المنصرم، وتستمر حتى 21 مايو/ أيار الجاري، وتنظم مرة كل عامين.