وزير الدفاع التركي يتفقد قوات بلاده لحفظ السلام في قبرص

أنقرة / الأناضول

أجرى وزير الدفاع التركي يشار غولر، الاثنين، جولة تفقدية لقوات بلاده التي تتولى مهمة حفظ السلام في جمهورية قبرص التركية.

وقالت الوزارة بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، إن غولر زار القيادة في إطار زيارته إلى جمهورية شمال قبرص التركية، برفقة قادة القوات المسلحة.

وأضافت وزارة الدفاع التركية أن الوزير أجرى جولة تفقدية لمقر القيادة، وأرفقت تدوينتها بصور من الزيارة.

ويزور غولر شمال قبرص التركية للمشاركة باحتفالات الذكرى الثانية والخمسين لـ"عملية السلام" العسكرية التركية في الجزيرة.

وتحتفل الجمهورية بـ"عيد السلام والحرية" الموافق 20 يوليو/ تموز من كل عام، ذكرى انطلاق "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة بالعام 1974.

وفي ذلك التاريخ أطلقت تركيا "عملية السلام" في الجزيرة إثر انقلاب عسكري قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، فيما استهدفت المجموعات المسلحة الرومية سكان الجزيرة الأتراك.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في 14 أغسطس/ آب 1974، ونجحت العمليتان في تحقيق أهدافهما، وأبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.

وفي 13 فبراير/ شباط 1975 تم تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، وانتخاب الراحل رؤوف دنكطاش رئيسا للبلاد التي باتت تعرف لاحقا باسم جمهورية شمال قبرص التركية.