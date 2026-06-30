قال تشيفتشي: "شاهدنا دمشق من جبل قاسيون أيضاً، وأنصتنا إلى ذاكرة المدينة العريقة وحاضرها ومستقبلها في هذا المشهد الفريد"..

وزير الداخلية التركي يشكر نظيره السوري بعد زيارة جبل قاسيون في دمشق قال تشيفتشي: "شاهدنا دمشق من جبل قاسيون أيضاً، وأنصتنا إلى ذاكرة المدينة العريقة وحاضرها ومستقبلها في هذا المشهد الفريد"..

أنقرة / الأناضول

أعرب وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، الثلاثاء، عن شكره لنظيره السوري أنس خطاب على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته إلى دمشق.

جاء ذلك في منشور له على منصة "إن سوسيال" التركية، تعليقاً على زيارته لجبل قاسيون المطل على العاصمة السورية دمشق، رفقة نظيره السوري.

وقال تشيفتشي: "شاهدنا دمشق من جبل قاسيون أيضاً، وأنصتنا إلى ذاكرة المدينة العريقة وحاضرها ومستقبلها في هذا المشهد الفريد".

وأضاف: "نظرنا إلى مستقبل دمشق بأمل من قاسيون الذي شهد على قرون من تاريخها".

وختم قائلاً: "أود أن أشكر معالي وزير الداخلية السوري، السيد أنس خطاب، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارتنا".