وزير الخارجية السوري يزور تركيا الخميس

أنقرة/ الأناضول

يجري وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، غدا الخميس، زيارة عمل إلى تركيا يلتقي خلالها بنظيره هاكان فيدان.

وبحسب مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، فإنه من المنتظر أن يجري الوزيران تقييما شاملا للجهود متعددة الجوانب المبذولة بدعم من تركيا من أجل تحقيق الاستقرار الدائم والأمن في سوريا.

وأفادت المصادر أن فيدان سيؤكد على التطور التدريجي لقدرة سوريا على مكافحة الإرهاب، وعلى عزم تركيا على تعزيز التنسيق مع سوريا في هذا المجال.

وأضافت أن فيدان سيشير إلى أن هدف تركيا هو تطوير التعاون مع سوريا بشكل أكبر ضمن إطار مؤسسي.

وأردفت أن وزير الخارجية التركي سيشدد على عدم قبول بلاده سياسات إسرائيل وممارساتها الرامية إلى عرقلة جهود تحقيق الاستقرار في سوريا.

ومن المنتظر، بحسب المصادر، أن يبحث فيدان مع الشيباني أيضا جهود تركيا الداعمة للمساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وتحقيق سلام دائم.