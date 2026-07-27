في زيارة تستغرق يومين وتتناول سبل تطوير العلاقات في شتى المجالات وقضايا إقليمية ودولية، بحسب مصادر في الخارجية التركية..

وزير الخارجية السوداني يزور تركيا الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين وتتناول سبل تطوير العلاقات في شتى المجالات وقضايا إقليمية ودولية، بحسب مصادر في الخارجية التركية..

أنقرة / الأناضول

يجري وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، غدا الثلاثاء، زيارة إلى تركيا تستغرق يومين.

وأفادت مصادر في الخارجية التركية للأناضول الاثنين، أن وزير الخارجية السوداني سيلتقي نظيره التركي هاكان فيدان لبحث قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.

ومن المتوقع أن يبحث فيدان وسالم سبل تطوير العلاقات في جميع المجالات بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والطاقة والتعليم والثقافة.

ومن المنتظر أيضا أن يؤكد الوزير التركي على دعم بلاده لسيادة السودان ووحدة واستقرار أراضيه ومواصلة أنقرة جهودها الدبلوماسية لضمان السلام والاستقرار في السودان.

كما من المتوقع أن يناقش فيدان مع نظيره قضايا إقليمية ودولية، لا سيما التطورات في القرن الأفريقي، واستمرار تركيا في تقديم مساعداتها الإنسانية للسودان، وقدرة الشركات التركية على تقديم مساهمات كبيرة في إعادة إعمار السودان.

وخلال الزيارة، من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان.