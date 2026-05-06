وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره السعودي في أنقرة على هامش الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي..

إسطنبول / الأناضول

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة أنقرة.

وأفادت مصادر بالخارجية التركية للأناضول بأن الوزيرين التقيا على هامش الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي.

ولم تقدم المصادر أي تفاصيل حول اللقاء.

ومجلس التنسيق التركي السعودي هو آلية للتعاون والتشاور أُنشئت عام 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف رصد العلاقات بينهما بكافة أبعادها ضمن إطار مؤسسي.

وعُقد الاجتماع الأول للمجلس بأنقرة في 7 و8 فبراير/ شباط 2017، فيما جرى الاجتماع الثاني في الرياض يوم 18 مايو/ أيار 2025.

ويضمّ المجلس 5 لجان فرعية بمشاركة الجهات المعنية من البلدين، وهي "اللجنة السياسية والدبلوماسية"، و"اللجنة العسكرية والأمنية"، و"لجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة"، و"لجنة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم"، و"لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة".