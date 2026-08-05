اللقاء عُقد في عمّان على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الجزائري في الأردن اللقاء عُقد في عمّان على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس

أنقرة / الأناضول

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الجزائري أحمد عطاف في العاصمة الأردنية عمّان، في إطار زيارته للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن القدس.

وذكرت مصادر دبلوماسية للأناضول، الأربعاء، أن فيدان عقد اجتماعا مع نظيره الجزائري أحمد عطاف في عمّان، حيث يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن القدس، الذي تستضيفه المملكة الأردنية.

وتستضيف العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء، اجتماعا وزاريا لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

ويضم الاجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بمشاركة وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا وباكستان وماليزيا.

وفي الآونة الأخيرة تشهد الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.