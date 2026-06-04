فيدان التقى خليل الرحمن الذي استقبله في المطار لدى وصوله إلى بنغلاديش

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره البنغالي في دكا فيدان التقى خليل الرحمن الذي استقبله في المطار لدى وصوله إلى بنغلاديش

أنقرة/ الأناضول

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن، لدى وصوله إلى العاصمة دكا، في إطار زيارة رسمية.

وذكرت مصادر دبلوماسية للأناضول، أن فيدان التقى خليل الرحمن، الذي استقبله في المطار لدى وصوله إلى دكا ضمن زيارته لبنغلاديش.

وفي وقت سابق، قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول، إن فيدان، سجري زيارة رسمية إلى بنغلاديش الجمعة والسبت، تلبية لدعوة نظيره خليل الرحمن.

وأشارت المصادر، إلى أن فيدان، سيلتقي أيضا خلال الزيارة برئيس الوزراء البنغالي طارق رحمن.

ومن المنتظر أن يزور فيدان، مخيمات اللاجئين في مدينة كوكس بازار (جنوب شرق)، التي تؤوي أكثر من مليون من مسلمي الروهينغيا الفارين من الحرب الأهلية في ميانمار.