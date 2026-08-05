اللقاء عُقد على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس..

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الأردني في عمّان اللقاء عُقد على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس..

أنقرة/ الأناضول

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة عمّان، في إطار زيارة يجريها للمشاركة في اجتماع وزاري بشأن القدس.

وأفادت مصادر دبلوماسية للأناضول، الأربعاء، أن فيدان عقد لقاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس الذي يستضيفه الأردن.

ولم تذكر المصادر تفاصيل إضافية عن فحوى اللقاء.

وتستضيف العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء، اجتماعا وزاريا لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

ويضم الاجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى مشاركة وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا وباكستان وماليزيا.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، في الآونة الأخيرة، تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطينين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.