في زيارة رسمية تستغرق يومين، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية..

وزير الخارجية التركي يزور كندا الخميس في زيارة رسمية تستغرق يومين، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية..

أنقرة/ الأناضول

يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، غدا الخميس، إلى كندا في زيارة رسمية تستغرق يومين.



وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية، للأناضول، بأن فيدان سيزور في اليوم الأول منشأة دارلينغتون للطاقة النووية في مدينة تورونتو، بهدف الاطلاع ميدانيا على قدرات كندا في مجال الطاقة النووية.



كما سيشارك في اجتماع يضم رجال أعمال وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأكاديميين.

وفي اليوم الثاني من الزيارة، سيجري فيدان مباحثات مع نظيرته الكندية أنيتا أناند في العاصمة أوتاوا، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها نحو مستوى الشراكة الاستراتيجية.



وكانت الوزيرة أناند زارت تركيا في 17 مارس/آذار الماضي.

وسجل التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2025، نحو 2.7 مليار دولار أمريكي، بينها 1.57 مليار دولار صادرات تركية و1.16 مليار دولار واردات.

وفي مايو/ أيار الماضي، رفعت شركة الخطوط الجوية التركية رحلاتها الأسبوعية إلى كندا من 12 إلى 21 رحلة.