من المنتظر أن يناقش فيدان خلال لقاءاته في قطر التحضيرات الخاصة بالاجتماع الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين

وزير الخارجية التركي يزور قطر الثلاثاء من المنتظر أن يناقش فيدان خلال لقاءاته في قطر التحضيرات الخاصة بالاجتماع الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين

أنقرة/ الأناضول

يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا الثلاثاء، زيارة إلى دولة قطر تتخللها مباحثات رسمية.

وبحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول، من المتوقع أن يناقش فيدان خلال لقاءاته التحضيرات الخاصة بالاجتماع الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا، المقرر عقده هذا العام في تركيا.

وأوضحت المصادر أن فيدان سيؤكد على حرص تركيا على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن هذا الأمر بالغ الأهمية من حيث الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي.



وأشارت إلى أنه سيشدد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لحل النزاعات، لا سيما في مواجهة الأنشطة التي تُزعزع الاستقرار في المنطقة، وعلى رأسها سياسات إسرائيل في المنطقة.

جدير بالذكر أن "اللجنة الاستراتيجية العليا" تُعد الإطار المؤسسي الأعلى للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعقد اجتماعاتها سنويا منذ عام 2015 برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالتناوب بين البلدين.

وأسفرت الاجتماعات الـ11 السابقة عن توقيع 115 اتفاقية تغطي مختلف مجالات التعاون، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025 نحو 1.15 مليار دولار.

ويهدف الجانبان إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار في المرحلة المقبلة، كما دخل "اتفاق الشراكة التجارية والاقتصادية" بين البلدين حيز التنفيذ في 1 أغسطس/ آب 2025.