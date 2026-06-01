وزير الخارجية التركي يزور سنغافورة الثلاثاء

أنقرة / الأناضول

يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا الثلاثاء زيارة رسمية إلى سنغافورة، بحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر بوزارة الخارجية.

ومن المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ الوزير فيدان، وأن يعقد الأخير لقاء مع نظيره فيفيان بالاكريشنان.

ويلقي فيدان كلمة ضمن فعالية "محاضرات رافلز" التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS.

وخلال الزيارة التي تُعد الأولى لفيدان إلى سنغافورة بصفة رسمية، من المتوقع أن يؤكد في لقاءاته أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وسنغافورة استنادا إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بالعام 2015، إضافة إلى تنويع وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

ومن المتوقع أن يشير فيدان إلى أن جهود تركيا وسنغافورة - الواقعتين على طرق بحرية وتجارية ذات أهمية استراتيجية - في مجالي الترابط وأمن الطاقة تُعد ذات أهمية حيوية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي.

ويبحث فيدان فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والتقنيات المالية، وصناعة الأغذية الحلال.

يذكر أن العلاقات بين تركيا وسنغافورة تشهد مسارا إيجابيا في إطار "الشراكة الاستراتيجية" التي أُسست بين البلدين عام 2014.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2025 نحو 1.07 مليار دولار.

كما وصلت قيمة الاستثمارات السنغافورية في تركيا منذ العام 2002 إلى نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار استثمارات مباشرة، و10 مليارات دولار استثمارات في المحافظ المالية.

ودخلت اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين بالعام 2015 حيِّز التنفيذ في العام 2017.

وتتميز هذه الاتفاقية بكونها من أكثر اتفاقيات التجارة الحرة شمولا التي وقعتها تركيا، إذ تشمل إلى جانب تجارة السلع، قطاع الخدمات والاستثمارات والمشتريات الحكومية.