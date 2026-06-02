وزير الخارجية التركي يزور إندونيسيا الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية، بحسب مصادر في الخارجية التركية..

أنقرة/ الأناضول

يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، زيارة رسمية إلى إندونيسيا، غدا الأربعاء، لبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين.

وبحسب مصادر في الخارجية التركية، من المتوقع أن يناقش فيدان مع مسؤولين إندونيسيين، الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.

ومن المنتظر أن يؤكد فيدان على ضرورة تعزيز الشراكات في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والأغذية الحلال، بهدف رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 10 مليارات دولار.

كما يُتوقع أن يُقيّم التقدم المُحرز في مشاريع الصناعات الدفاعية بين البلدين، ويستكشف فرص التعاون المستقبلية.

وسيناقش الوزير فيدان مع المسؤولين في إندونيسيا ملفات إقليمية ودولية أبرزها الأوضاع في قطاع غزة.

وسيشدد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لحشد المجتمع الدولي ضد انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، وممارساتها الاستفزازية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتوسيع احتلالها في لبنان.

- العلاقات الثنائية بين تركيا وإندونيسيا

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإندونيسيا، عام 1950، وارتقت إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" عام 2011.

وأُنشئت آلية مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إندونيسيا عام 2022.

وبحسب الأرقام الرسمية، تجاوز حجم التبادل التجاري بين تركيا وإندونيسيا 2.5 مليار دولار أمريكي العام الماضي.