فيدان عقد اجتماعا مع بريفو الذي يزور أنقرة في إطار بعثة اقتصادية بلجيكية

وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي فيدان عقد اجتماعا مع بريفو الذي يزور أنقرة في إطار بعثة اقتصادية بلجيكية

أنقرة / الأناضول

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول أن فيدان عقد اجتماعا مع بريفو الذي يزور أنقرة في إطار بعثة اقتصادية بلجيكية.

ووصلت إلى تركيا بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى برئاسة ملكة البلاد ماتيلد، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بمشاركة واسعة من مسؤولين ومستثمرين.

وتزور البعثة الاقتصادية تركيا في الفترة بين 10 و14 مايو/ أيار الجاري لإجراء مباحثات وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

ويضم الوفد إلى جانب بريفو، وزير الدفاع المسؤول أيضا عن التجارة الخارجية ثيو فرانكن، ورئيس وزراء إقليم بروكسل العاصمة بوريس ديلييس، ورئيس وزراء إقليم فلاندرز ماتياس ديبندايلي، ووزير الاقتصاد في إقليم والونيا بيير-إيف جيوليه.

كما يشارك فيها وفد يضم 428 ممثلا عن القطاع الخاص في بلجيكا.