وزير الخارجية التركي يبحث مع وفد حماس جهود إرساء السلام في غزة

أنقرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، الجهود المستمرة لإرساء سلام دائم في غزة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول من مصادر في وزارة الخارجية التركية، بحث الجانبان أيضا الجهود الجارية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إضافة إلى التطورات الأخرى في المنطقة.

وشدد فيدان، على أن الحرب الدائرة في المنطقة يجب ألا تؤدي إلى نسيان القضية الفلسطينية.



وأشار في الوقت نفسه إلى أن تركيا تواصل إبقاء الكوارث التي تسببت فيها إسرائيل في غزة والضفة الغربية على جدول أعمال المجتمع الدولي.

كما أكد وزير الخارجية التركي على أن تعزيز إسرائيل وجودها في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها القطاع "أمر غير مقبول".

ولفت إلى أن جميع الدول الداعمة لفلسطين، وفي مقدمتها الدول الإسلامية، ينبغي أن تواصل الدفاع عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني، وأن تركيا ستواصل قيادة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

وأضاف أن تركيا ستواصل بحزم التصدي لأي خطوات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من غزة.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي، ضمن خروقاته بالقصف وإطلاق النار، نحو 850 فلسطينيا وأصاب 2433 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة السبت.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل، وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

