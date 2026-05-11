وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا

إسطنبول / الأناضول

** الوزير ماكسيم بريفو في منتدى الأعمال التركي البلجيكي:

زيارة الملكة ماتيلد إلى تركيا تعكس أهمية العلاقات بين البلدين

بلجيكا تُعد من بين أكبر 8 مستثمرين أجانب في تركيا

الزيارة ستتكلل بتوقيع اتفاقيات تهدف لتعزيز الشراكات الثنائية

قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن بلاده وتركيا تمتلكان قدرات متكاملة في عدد من القطاعات، وإن ثمة إمكانات كبيرة لتعميق التعاون بينهما في مجالات الطاقة والطيران والفضاء والدفاع.

جاء ذلك خلال مشاركته الاثنين، في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي DEİK، بمدينة إسطنبول، في إطار زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا.

وأوضح أن زيارة الملكة ماتيلد إلى تركيا تعكس أهمية العلاقات بين البلدين، مبيناً أن التعاون السياسي والاقتصادي والدبلوماسي بين الجانبين يمتد إلى ما يقارب قرنين.

وأشار إلى أن بلجيكا تُعد من بين أكبر 8 مستثمرين أجانب في تركيا، لافتاً إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات اللوجستيات والصحة الحيوية والتكنولوجيا الحيوية والتحول الرقمي والصناعة.

وأضاف أن نحو 300 مشروع يجمع بين البلدين، ما يجعل بلجيكا من بين أهم الشركاء لتركيا في أوروبا.

كما لفت إلى أن برنامج زيارة الملكة إلى تركيا يشمل لقاءات سياسية رفيعة واجتماعات بين رجال الأعمال وزيارات ميدانية.

وصرح بأن الزيارة ستتكلل بتوقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين تهدف إلى تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق الجانبين وتعزيز الشراكات الثنائية.

يُذكر أن الملكة ماتيلد وصلت تركيا الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية.

ومن المقرر أن يجري الوفد البلجيكي لقاءات مكثفة حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.