عمر بولاط: حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا وباكستان يبلغ ما بين 1.2 و1.3 مليار دولار..

وزير التجارة التركي: استثماراتنا في باكستان تجاوزت ملياري دولار عمر بولاط: حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا وباكستان يبلغ ما بين 1.2 و1.3 مليار دولار..

إسطنبول/ الأناضول

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، السبت، إن استثمارات بلاده في باكستان تجاوزت ملياري دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال منتدى الأعمال التركي-الباكستاني، الذي عُقد بمشاركة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ومن الجانب التركي نائب الرئيس جودت يلماز، ووزراء التجارة عمر بولاط، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، إلى جانب عدد كبير من المدعوين.

وأوضح بولاط أن حجم التبادل التجاري الثنائي بين تركيا وباكستان يبلغ ما بين 1.2 و1.3 مليار دولار.

وأشار إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها الحديد والصلب، وقطع غيار السيارات، واللدائن، والإلكترونيات الاستهلاكية، والآلات، والأجهزة الطبية، والمنتجات الصناعية.

وأكد بولاط أن الاستثمارات التركية في باكستان تجاوزت ملياري دولار، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات المتبادلة ستسهم أيضا في توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح بولاط أن تركيا رفعت خلال الأعوام الـ23 الماضية ناتجها المحلي الإجمالي، وكذلك متوسط دخل الفرد المقوم بالدولار الأمريكي، بمقدار 6 أضعاف، ليصل الناتج المحلي إلى 1.6 تريليون دولار، ومتوسط دخل الفرد إلى 18 ألف دولار.

وأضاف أن بيانات النصف الأول من العام، أظهرت ارتفاع صادرات السلع بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 136 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي صادرات السلع خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة 278 مليار دولار.

وأشار إلى أن احتساب صادرات الخدمات رفع إجمالي صادرات تركيا إلى مستوى قياسي بلغ 400 مليار دولار للمرة الأولى.

وفي وقت سابق السبت، انطلق في مدينة إسطنبول "منتدى الأعمال التركي-الباكستاني"، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة الثنائية والاستثمار والتعاون الصناعي.

