حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسبانيا يبلغ 20.5 مليار دولار سنويًا، فيما تستضيف تركيا نحو 800 مستثمر إسباني بإجمالي استثمارات يصل إلى 18.7 مليار دولار..

وزير التجارة التركي: أنقرة تواصل ترسيخ مكانتها في جذب الاستثمارات حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسبانيا يبلغ 20.5 مليار دولار سنويًا، فيما تستضيف تركيا نحو 800 مستثمر إسباني بإجمالي استثمارات يصل إلى 18.7 مليار دولار..

أنقرة / الأناضول

صرّح وزير التجارة التركي عمر بولاط بأن تركيا تواصل ترسيخ مكانتها وجهةً جاذبة للمستثمرين الدوليين، بفضل بنيتها الإنتاجية القوية، وموقعها الاستراتيجي، ومواردها البشرية المؤهلة، ودورها المحوري في سلاسل القيمة الأوروبية.

وأوضح بولاط، في منشور عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الأربعاء، أنه عقد اجتماعًا في السفارة التركية بمدريد مع ممثلي مجتمع الأعمال التركي والإسباني، تناول واقع التعاون الاقتصادي بين البلدين وفرص تطويره.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسبانيا يبلغ 20.5 مليار دولار سنويًا، فيما تستضيف تركيا نحو 800 مستثمر إسباني بإجمالي استثمارات يصل إلى 18.7 مليار دولار.

وأكد أن الاجتماع بحث مستوى اندماج الصناعة التركية مع الصناعة الأوروبية، وأهمية تحديث الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون في مجالات جديدة.

وأضاف أن المشاركين ناقشوا أيضًا سبل تطوير السياسات الصناعية والتنافسية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون تسريع الصناعة، بصورة أكثر شمولًا لتركيا، نظرًا لما يمثله ذلك من أهمية استراتيجية لمستقبل الشراكة التركية الأوروبية.

وجدد بولاط التأكيد على أن تركيا تواصل تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمارات الدولية، مستندة إلى قدراتها الإنتاجية المتطورة، وموقعها الجغرافي، وكفاءاتها البشرية، ودورها الفاعل في سلاسل الإمداد والقيمة الأوروبية.

ولفت إلى أن رجال الأعمال ورواد الأعمال الأتراك في إسبانيا سيواصلون الإسهام في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.