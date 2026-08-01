فيدان أكد أن تركيا ستواصل جهودها من أجل إنهاء الصراعات في المنطقة وإرساء سلام دائم

وزيرا خارجية تركيا وإيران يبحثان هاتفيا مستجدات المفاوضات بالمنطقة فيدان أكد أن تركيا ستواصل جهودها من أجل إنهاء الصراعات في المنطقة وإرساء سلام دائم

أنقرة/ الأناضول

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اتصالًا هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحث خلاله الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات الإقليمية الجارية.

وأوضح الوزير فيدان، في منشور على حسابه عبر منصة "إن سوسيال" السبت، أنه ناقش مع عراقجي، التطورات الأخيرة المتعلقة بالمفاوضات.

وأكد فيدان، أن تركيا ستواصل بذل جهودها من أجل إنهاء الصراعات في المنطقة وإرساء سلام دائم.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم ودخلتا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى من الأمريكيين والإسرائيليين.