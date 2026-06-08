وزيرالبيئة التركي: سنعلن الثلاثاء الإطار العام لأجندة عمل "كوب31"

أنقرة/ الأناضول

- اجتماعات بون تمثل محطة مهمة في التحضير لمؤتمر "كوب31" في ولاية أنطاليا التركية.

- تركيا تستضيف بين 9 و20 نوفمبر المقبل، مؤتمر الأطراف الـ31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب31).

قال وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ التركي مراد قوروم، إن بلاده ستكشف غداً الثلاثاء عن الإطار العام لأجندة عمل مؤتمر الأطراف "كوب31"، مؤكداً أنها لن تكون مجرد إطار نظري، بل خطة عمل قائمة على أهداف "ملموسة وقابلة للقياس".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر بون لتغير المناخ المنعقد في مدينة بون الألمانية، الاثنين.

وأشار قوروم إلى المخاطر التي تفرضها الأزمات العالمية المتزايدة والاعتماد على الوقود الأحفوري، مؤكداً أن تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة بات أكثر إلحاحاً.



ولفت إلى أن هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، يكتسب أهمية متزايدة يوما بعد يوم.

ولفت إلى أن اجتماعات بون تمثل محطة مهمة في التحضير لمؤتمر "كوب31" في ولاية أنطاليا التركية.

وتستضيف تركيا ما بين 9 و20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤتمر الأطراف الـ31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب31).

وتُعد مؤتمرات الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ من أهم منصات الدبلوماسية المناخية في العالم، حيث تشارك 197 دولة سنويا لمناقشة خفض الانبعاثات، وسياسات التكيّف، والتمويل المناخي، وآليات الخسائر والأضرار، وأسواق الكربون، إلى جانب رسم قواعد تنفيذ اتفاق باريس، ما يمنح الدولة المضيفة مكانة مركزية على خريطة السياسات المناخية العالمية.

