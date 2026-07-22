وزارة الدفاع التركية تنشر مشاهد لاختبار طوربيد "أقيا" محلي الصنع

أنقرة/ الأناضول

نشرت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مشاهد لاختبار طوربيد "أقيا" من الجيل الجديد، الذي طورته شركة "روكيتسان" بإمكانات محلية.

وقالت الوزارة، عبر منصة "إن سوسيال" التركية، إن الطوربيد أُطلق من غواصة وأصاب سفينة خلال مناورات "ذئب البحر 2026" في 11 يونيو/ حزيران الماضي.

وأضافت أن الطوربيد حقق إصابة مباشرة ودمر الهدف بنجاح، معتبرة أن هذا الإنجاز يعكس المستوى التكنولوجي الذي بلغته الصناعات الدفاعية التركية.

و"أقيا" AKYA هو طوربيد ثقيل بعيد المدى من الجيل الجديد، جرى تطويره محليا لتلبية احتياجات القوات البحرية التركية من الطوربيدات.