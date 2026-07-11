وزارة الدفاع التركية تحيي ذكرى شهداء مجزرة سربرنيتسا

أنقرة / الأناضول



أحيت وزارة الدفاع التركية، السبت، ذكرى ضحايا إبادة سربرنيتسا التي ارتكبتها القوات الصربية بحق المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995.

جاء ذلك في رسالة نشرتها الوزارة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، بمناسبة الذكرى الـ31 للإبادة في سربرنيتسا.

وقالت الدفاع: "نحيي ذكرى شهداء سربرنيتسا الذين سُجلت مأساتهم وصمة عار في تاريخ الإنسانية، والذين تعرضوا للإبادة على يد مجرمين في وسط أوروبا".

كما أكدت على مشاركتها "الأشقاء البوشناق" آلامهم في هذه الذكرى.

وتعد مجزرة سربرنيتسا الأسوأ في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث لجأ مدنيون بوسنيون من سربرنيتسا في 11 يوليو/ تموز 1995 إلى جنود هولنديين لحمايتهم، بعدما احتلت القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش المدينة.

غير أن القوات الهولندية التي كانت مشاركة ضمن قوات أممية، أعادت تسليمهم للقوات الصربية لتقترف الأخيرة مجزرة قضى فيها أكثر من 8 آلاف بوسني من الرجال والفتيان.

كما ارتكبت القوات الصربية العديد من المجازر بحق مسلمين إبان حرب البوسنة التي بدأت في 1992 وانتهت في 1995، عقب توقيع اتفاقية "دايتون"، وتسببت بإبادة أكثر من 300 ألف شخص، وفق أرقام الأمم المتحدة.

ودفن الصرب القتلى البوسنيين في مقابر جماعية، وبعد انتهاء الحرب أطلقت البوسنة أعمال البحث عن المفقودين وانتشال جثث القتلى من المقابر الجماعية وتحديد هوياتهم.

ودأبت السلطات البوسنية في 11 يوليو/ تموز من كل عام، على إعادة دفن مجموعة من الضحايا الذين تحدد هوياتهم، في مقبرة "بوتوتشاري" التذكارية.

