وان التركية.. الأمطار تعيد الحياة للمناطق الرطبة وتنعش موائل الطيور

وان/ الأناضول

أعادت الأمطار الغزيرة في ولاية وان شرقي تركيا، الحياة إلى المناطق الرطبة التي تأثرت بالجفاف في السنوات الأخيرة، لتتحول من جديد إلى موائل نشطة للطيور المهاجرة.

ومع ارتفاع منسوب المياه نتيجة ذوبان الثلوج والأمطار، شهدت منطقة إرجش، في وان، عودة تدفق الجداول وانتعاش مناطق القصب، ما وفر بيئة مناسبة لعدد من الطيور مثل طائر أبو ملعقة، ومالك الحزين بأنواعه، وطائر الزقزاق، إضافة إلى أنواع متعددة من البط البري.

وأشار خبراء إلى أن استمرار الهطولات أسهم في رفع منسوب المياه الجوفية وتحسين خصوبة المناطق الرطبة، ما أدى إلى تعافي واسع للبيئة المحلية وعودة التنوع الحيوي تدريجيا.

ووثَّق أعضاء من جمعية محلية لفن التصوير عودة الطيور إلى المنطقة، مؤكدين أن المشهد الطبيعي أصبح أكثر حيوية وجمالا بعد موسم الأمطار.