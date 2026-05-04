والي إسطنبول يعلن جمع وإيواء 46 بالمئة من الحيوانات الضالة داود غل يؤكد أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات

إسطنبول/ الأناضول

أعلن والي إسطنبول داود غل، الاثنين، أنه تم جمع 46 بالمئة من الحيوانات الضالة في المدينة ووضعها في ملاجئ مناسبة، وأن العمل جارٍ لجمع ما تبقى منها.

وقال غل في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، إن إيواء الحيوانات الضالة في الملاجئ "ليست خياراً، بل ضرورة ملحة".

وأضاف: "القانون ينص بوضوح على أنه سيتم جمع الحيوانات الضالة فوراً وتعقيمها وإيواؤها في ملاجئ مناسبة".



وأردف: "حتى الآن تم جمع 46 بالمئة من الحيوانات الضالة في إسطنبول، وسيتم جمع جميع الحيوانات المتبقية".

وأكد غل أنه لن يُسمح بوجود أي كلب ضال في شوارع إسطنبول، مبيناً أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات.