تشهد المدينة، اليوم، فعاليات وأنشطة متنوعة للاحتفاء بذكرى فتح إسطنبول عام 1453 على يد السلطان محمد الفاتح.

والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح بذكرى فتح المدينة تشهد المدينة، اليوم، فعاليات وأنشطة متنوعة للاحتفاء بذكرى فتح إسطنبول عام 1453 على يد السلطان محمد الفاتح.

إسطنبول / الأناضول

** داود غُل في الذكرى الـ573 لفتح إسطنبول:

سيتم تنظيم مسيرة تمتد من منطقة بايزيد وصولا إلى مسجد آيا صوفيا

إبحار سفن وقوارب في استعراض بحري يمتد من منطقة سراي بورنو إلى القرن الذهبي

فريق "سولو تورك" سيقدم مساء عروضا جوية في سماء إسطنبول، تليها معزوفات متنوعة تقدمها فرقة الموسيقى العسكرية

تنظيم عروض طائرات مسيرة "درون" سيتم من خلالها تجسيد ملحمة فتح إسطنبول

تختتم فعاليات احتفالات الفتح بعروض ألعاب نارية

زار والي إسطنبول داود غُل، برفقة وفد من مسؤولي وكبار شخصيات المدينة، الجمعة، ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 573 لفتح إسطنبول.

وتشهد المدينة، اليوم، فعاليات وأنشطة متنوعة للاحتفاء بذكرى فتح إسطنبول عام 1453 على يد السلطان محمد الفاتح.

وفي 29 مايو 1453 فتح السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية آنذاك، في حدث اعتبره مؤرخون بداية عصر حديث.

ورافق الوالي داود غُل خلال زيارته للضريح الواقع في مجمع مسجد الفاتح، كل من وكيل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى نوري أصلان، وقائد الجيش الأول الفريق أول بختيار أرساي، ومدير أمن إسطنبول سلامي يلدز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عبد الله أوزدمير.

وفي تصريح للصحفيين خلال الزيارة، أكد الوالي غُل أن ذكرى الفتح ستُحيا هذا العام بأجواء تملؤها الحماسة الكبيرة.

وأضاف: "بهذا الفتح أُغلق عصر وبدأ عصر جديد. ونسأل الله الرحمة لكل جنودنا ولرجالاتنا الذين قدموا الدعم المادي والمعنوي، وفي مقدمتهم القائد العظيم ذو الواحد والعشرين ربيعا، السلطان محمد الفاتح. ومع الفتح، وتأكيداً على صبغة هذه الأرض كهوية إسلامية تركية، شُيدت مساجدنا كالسلطان أحمد والسليمانية لتصل شامخة إلى يومنا هذا".

وأوضح غُل أن برنامج الاحتفالات اليوم بدأت بزيارة ضريح محمد الفاتح.

وأشار إلى تنظيم مسيرة في وقت لاحق تمتد من منطقة بايزيد وصولا إلى مسجد آيا صوفيا، إضافة إلى إبحار سفن وقوارب في استعراض بحري بهيج يمتد من منطقة سراي بورنو إلى القرن الذهبي.

كما أن فريق "سولو تورك" سيقدم مساء عروضا جوية في سماء إسطنبول، تليها معزوفات متنوعة تقدمها فرقة الموسيقى العسكرية التابعة لقيادة الجيش الأول برئاسة الأركان العامة في منطقة أوسكودار.

كما أكد غُل أن تنظيم عروض طائرات مسيرة "درون" في التاسعة مساء سيتم من خلالها تجسيد ملحمة فتح إسطنبول، على أن تختتم فعاليات احتفالات الفتح بعروض ألعاب نارية.

