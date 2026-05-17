وادي "عرب آبشتي" التركي.. طبيعة ساحرة وآثار عمرها آلاف السنين الوادي يقع عند نقطة التقاء ولايات أيدن ودنيزلي وموغلا جنوب غربي تركيا ويجمع بين جمال الطبيعة وسحر التاريخ ليقدّم تجربة فريدة لعشاق الطبيعة والثقافة

أيدن/ فردي أوزون/ الأناضول

يجمع وادي عرب آبشتي، الواقع عند نقطة التقاء ولايات أيدن ودنيزلي وموغلا جنوب غربي تركيا، بين جمال الطبيعة وسحر التاريخ، ليقدّم تجربة فريدة لعشاق الطبيعة والثقافة.

الوادي الذي تكوّن نتيجة التعرية الطبيعية، يستقبل أعدادا كبيرة من الزوار خلال فصلي الربيع والصيف.

ويتميز الوادي بمنحدراته الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى نحو 400 متر، ما يجعله وجهة مفضلة لعشاق التصوير والطبيعة والمغامرات.

ويحتضن الوادي مقابر صخرية يعود عمرها إلى نحو 2500 عام، وديرا مخفيا داخل الجبال، وآثار قلعة كورتكه التاريخية، الأمر الذي يجذب المهتمين بالتاريخ والآثار.

ويمكن للزوار استكشاف الوادي الممتد على مسافة 6 كيلومترات عبر جولات بالقوارب تنظمها بلدية أيدن الكبرى فوق مياه سد كمر، حيث توفر الصخور الوعرة والممرات الضيقة والمناظر الطبيعية الخلابة مشاهد مميزة للسياح المحليين والأجانب.

كما يستطيع الزوار الاستمتاع بإطلالة بانورامية على الوادي من نقطة تُعرف باسم "تل المشاهدة".

ولا يقتصر سحر "عرب آبشتي"، على الطبيعة والتاريخ فقط، بل يمتد إلى تنوعه البيئي، إذ يمكن للزوار مشاهدة الماعز الجبلي والطيور الجارحة في المنطقة.

وفي حديث مع الأناضول، قالت بانو بَدَك، التي قدمت من مدينة بورصا (شمال غرب) لزيارة الوادي، إن المكان يتمتع بمنظر طبيعي مدهش.

وأضافت بَدَك: "كان هذا الوادي من الأماكن التي كنا متشوقين لرؤيتها، مشاهدة هذا الجمال الطبيعي كانت تجربة رائعة وممتعة للغاية".

وأشارت إلى أن رؤية هذه الآثار والأقواس الحجرية التي بُنيت قبل قرون أمر يثير الإعجاب بشدة.

من جانبه، قال قآن سراج، القادم من إسطنبول، إن الوادي يُعد من بين أجمل ثلاثة أماكن شاهدها في حياته.

وأضاف سراج، أن الوادي "أحد أجمل الأماكن التي قد أراها في حياتي. يجب على كل إنسان أن يأتي إلى هنا ويستمتع بهذا الجمال".

