يقع الوادي بين مركز مدينة هكاري وقضاء يوكسك أوفا وسط سلاسل جبلية ومنحدرات صخرية، ويتميز بوجود أنهار متدفقة وهضاب خضراء واسعة، ما يجعله من أبرز الوجهات الطبيعية في المنطقة.

وادي "جنة وجهنم" التركي.. ملتقى الفصول الأربعة (تقرير) يقع الوادي بين مركز مدينة هكاري وقضاء يوكسك أوفا وسط سلاسل جبلية ومنحدرات صخرية، ويتميز بوجود أنهار متدفقة وهضاب خضراء واسعة، ما يجعله من أبرز الوجهات الطبيعية في المنطقة.

هكاري/ صايم خرمانجي/ الأناضول

- يقع الوادي في ولاية هكاري، أقصى جنوب شرقي تركيا،

- يضم ثلوجا دائمة ومروجا مزهرة وقمما شاهقة تجذب عشاق الطبيعة والرياضات الجبلية

- يشهد الموقع إقبالا متزايدا من الزوار عبر الأندية الرياضية والجمعيات السياحية وشركات تنظيم الرحلات

**الرياضي سردار مراد:

- معظم الزوار يقصدون الوادي من أجل ممارسة رياضة المشي في الطبيعة

- المنطقة مذهلة وما تزال طبيعتها بكرا بالكامل. يمكن ممارسة كل أنواع الأنشطة الجبلية هنا

** الزائر أرول أيدن القادم من بريطانيا:

- إنه مكان مذهل ويستحق الزيارة فعلا، نشعر أننا محظوظون بوجودنا هنا

** الزائرة زينب أيدن:

- المنطقة تمنح تجربة فريدة تجمع الفصول الأربعة في وقت واحد.

يقدّم وادي "جنة وجهنم" في ولاية هكاري، أقصى جنوب شرقي تركيا، تجربة طبيعية استثنائية لزواره، حيث تتجاور في مكان واحد مشاهد متناقضة تجمع بين الكتل الجليدية والثلوج الكثيفة من جهة، والمروج الخضراء المليئة بالأزهار البرية من جهة أخرى، في مشهد نادر يتيح اختبار أكثر من فصل في رحلة واحدة.

ويقع الوادي بين مركز مدينة هكاري وقضاء "يوكسك أوفا"، وسط سلاسل جبلية شاهقة ومنحدرات صخرية حادة، فيما يضم أنهارا متدفقة وهضابا واسعة مغطاة بالنباتات البرية، ما يجعله واحدا من أبرز الوجهات الطبيعية التي تميز المنطقة.

ويحتضن الوادي أجزاء من سلسلة جبال جيلو، التي أُعلنت متنزها وطنيا بقرار رئاسي قبل 6 أعوام، إضافة إلى قمة "أولودوروق" المعروفة محليا باسم "ريشكو"، والتي يبلغ ارتفاعها 4135 مترا، لتُعد من أعلى القمم في تركيا وأكثرها جذبا لعشاق الطبيعة والرياضات الجبلية.

وخلال هذه الفترة من العام، يشهد الموقع إقبالا متزايدا من الزوار عبر الأندية الرياضية والجمعيات السياحية وشركات تنظيم الرحلات، حيث يستقبلهم مشهد يجمع بين قمم مغطاة بالثلوج، وجداول تتشكل من ذوبان الجليد، ومساحات خضراء تتفتح فيها أزهار ملونة.

وبعد مسار مشي يستغرق نحو ساعتين، يصل الزوار إلى منطقة تضم كتلا ثلجية ضخمة وبحيرة جليدية وتشكيلات طبيعية من الجليد الدائم، في مشهد يتيح لهم اكتشاف طبيعة ظلت لسنوات بعيدة عن الاهتمام السياحي الواسع، مع فرصة للتمتع بالهواء النقي وسط الجبال.

** طبيعة بكر

قال الرياضي سردار مراد، الذي قدم من ولاية وان (شرق) مع مجموعة من نادي للجري، إن معظم الزوار يقصدون الوادي من أجل ممارسة رياضة المشي في الطبيعة.

وأضاف أن الموقع يشهد أيضا وصول زوار من مناطق بعيدة، بينهم مجموعات وصلت بالدراجات النارية من ولاية هاطاي (جنوب)، مشيرا إلى أن الوادي يوفر بيئة مثالية للتخييم والتسلق والجري في الطبيعة.

وتابع مراد: "بعد مسار يقارب 3.5 كيلومترات نصل إلى الأنهار الجليدية والشلالات، المنطقة مذهلة وما تزال طبيعتها بكرا بالكامل. يمكن ممارسة كل أنواع الأنشطة الجبلية هنا".



وأردف: "أعتقد أن هكاري من أجمل المناطق الطبيعية في تركيا والتي ما تزال تنتظر من يكتشفها".



**الفصول الأربعة في وقت واحد

من جانبه، قال الزائر أرول أيدن القادم من بريطانيا إنه جاء خصيصا لمشاهدة طبيعة المنطقة الفريدة، مؤكدا أن ما رآه فاق توقعاته.

وأوضح أنه وصل حتى سفوح قمة "ريشكو"، حيث الأنهار الجليدية، مضيفا: "إنه مكان مذهل ويستحق الزيارة فعلا، نشعر أننا محظوظون بوجودنا هنا".

لكنه حذر في الوقت نفسه من تأثيرات التغير المناخي، قائلا إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ذوبان تدريجي في الأنهار الجليدية.

أما زوجته زينب أيدن قالت إن المنطقة تمنح تجربة فريدة تجمع الفصول الأربعة في وقت واحد.



وتابعت: "أنا سعيدة جدا لأنني رأيت هذا المكان. أشعر وكأننا عشنا الفصول الأربعة دفعة واحدة، في المكان الذي نقف فيه الطقس معتدل، لكن على بعد مسافة قصيرة فقط نجد الجليد والثلوج، أنصح الجميع بزيارة هذا المكان".

أما الزائر القادم من ولاية هاطاي للمنطقة على دراجته النارية، محمد شيب، فقال إن الوادي يتمتع بطبيعة استثنائية يصعب العثور على ما يشبهها في أماكن كثيرة.

وأوضح قائلا: "المنطقة مذهلة بكل معنى الكلمة، كل شيء هنا مغطى بالخضرة، والأنهار جميلة جدا. يمكننا القول إننا عشنا الفصول الأربعة في اللحظة نفسها... في جهة توجد الثلوج، وفي الجهة الأخرى تتفتح الأزهار".

وبينما لا تزال أجزاء واسعة من الوادي بعيدة عن الزخم السياحي، يواصل المكان ترسيخ مكانته كأحد أبرز المناطق الطبيعية البِكر في تركيا، بانتظار مزيد من الاكتشاف من قبل عشاق الطبيعة والرياضات الجبلية.