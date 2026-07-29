هيئة الإغاثة التركية تواصل دعم النازحين في لبنان بمساعدات إنسانية

إسطنبول/ الأناضول

تواصل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) جهودها لإغاثة المدنيين النازحين جراء تصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقالت الهيئة، في بيان الأربعاء، إن لبنان يمر بإحدى أكبر الأزمات الإنسانية في تاريخه، في ظل تزايد أعداد النازحين وصعوبة حصولهم على الاحتياجات الأساسية.

وأوضحت أنها توزع على المحتاجين طرودًا غذائية، ومستلزمات للنظافة، ومواد إغاثية عاجلة، إلى جانب البطانيات والملابس.

ونقل البيان عن مسؤول قسم الشرق الأوسط في الهيئة محمد ألتن طاش، قوله إنهم يواصلون الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني منذ اليوم الأول لبدء الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف ألتن طاش أن الهيئة قدمت خلال عام 2026 مساعدات إنسانية إلى لبنان بلغت 80 حاوية، ضمن حملة "لبنان ينتظر مساعدات عاجلة".

وأشار إلى أن عمليات توزيع المساعدات على المحتاجين لا تزال مستمرة.

وفي 21 يوليو/تموز الجاري، بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، فيما تعد البلدة إحدى "المناطق التجريبية" المشمولة بالمرحلة الأولى.

ورغم الاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال هجماتها الأخيرة لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل هجمات على لبنان، أسفرت عن مقتل 4 آلاف و333 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

