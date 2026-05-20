هضبة "بياز سو" ملاذ للخيول البرية شرقي تركيا مع حلول الربيع وذوبان الثلوج في قضاء أولودره بولاية شرناق

شرناق / الأناضول

تحولت هضبة "بياز سو" بولاية شرناق جنوب شرق تركيا، إلى ملاذ للخيول البرية، تزامنا مع حلول فصل الربيع وذوبان الثلوج.

ورُصدت الخيول البرية وهي ترعى في هضبة "بياز سو" التابعة لقضاء أولودره بولاية شرناق، في مشاهد وثقتها طائرة مسيّرة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الثلوج، بدأت الطبيعة تستعيد حيويتها في المنطقة، فيما لا تزال بعض القمم الجبلية المحيطة بالهضبة يكسوها ثوب أبيض بصورة محدودة.

كما أسهمت الأعشاب الخضراء التي نمت مع تحسن الطقس في توفير مصدر غذائي للخيول البرية.