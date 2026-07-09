الهضبة تقع على بعد 25 كيلومترا من مركز مدينة هكاري جنوب شرقي تركيا

هضبة برتشلان التركية.. جنة تجمع مراعي خصبة ومناظر خلابة الهضبة تقع على بعد 25 كيلومترا من مركز مدينة هكاري جنوب شرقي تركيا

هكاري / الأناضول

تستقطب هضبة برتشلان بولاية هكاري التركية مربي المواشي ومحبي الطبيعة، بفضل أجوائها الباردة وينابيعها العذبة ومراعيها الخصبة، إضافة إلى مناظرها الطبيعية الخلابة.

وتعد هكاري (جنوب شرق) التي تشتهر شتاءً بمركز التزلج وصيفًا بمرتفعاتها، وجهة يقصدها هواة التخييم وتسلق الجبال والتصوير والطبيعة من داخل تركيا وخارجها.



فيما تُعد هضبة برتشلان الواقعة على ارتفاع 3300 متر وعلى بعد 25 كيلومتراً من مركز المدينة، من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.

ويستمتع الزوار بالمروج المزهرة والجبال التي لا تزال قممها مغطاة بالثلوج، بينما يقيم محبو الطبيعة مخيماتهم ويوثقون جمال المنطقة بالصور.

وفي المقابل، تتوافد الأسر البدوية بفصل الصيف من ولايات جنوب شرقي تركيا إلى الهضبة، حيث تنصب خيامها قرب مصادر المياه، وترعى قطعانها في المراعي الخصبة، وتحوّل الحليب إلى جبن وزبدة، فيما يشارك الأطفال في أعمال الرعي والإنتاج.

وفي حديث للأناضول، قال والي هكاري القائم بأعمال رئيس البلدية إبراهيم تاشيابان، إن المنطقة تشهد إقبالاً متزايداً في السنوات الأخيرة.



وأضاف تاشيابان أن تنوع المنطقة النباتي والحيواني يجعلها من أغنى مناطق تركيا طبيعية، ودعا الجميع إلى زيارتها والاستمتاع بطبيعتها الهادئة.

من جانبه، قال المصور إسماعيل قرا القادم من ولاية أديامان، إن برتشلان تقدم أحد أجمل مشاهد الربيع، حيث تلتقي الأزهار بغطاء الثلوج، واصفاً الهضبة بأنها "جنة لعشاق الطبيعة والتصوير".