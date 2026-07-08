"هافيلسان" التركية: نساهم بتطوير القدرات التكنولوجية لحلف الناتو

أنقرة / الأناضول

مدير عام الشركة محمد عاكف ناجار، بتصريحات للأناضول :

- نتوقع توسيع عمليات نقل التكنولوجيا إلى دول الحلف خلال السنوات المقبلة

- نطور منظومة ذكاء صناعي مغلقة مخصصة للاستخدامات الدفاعية تحظى باهتمام متزايد داخل الناتو

قال المدير العام لشركة "هافيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، محمد عاكف ناجار، إن الشركة تساهم في تطوير القدرات التكنولوجية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتتوقع توسيع عمليات نقل التكنولوجيا إلى دول الحلف خلال السنوات المقبلة.

وأوضح ناجار، في تصريح للأناضول على هامش "منتدى الصناعات الدفاعية" المنعقد ضمن أعمال القمة 36 لقادة دول وحكومات الناتو في أنقرة، أن هافيلسان تطور تقنيات المحاكاة، وأنظمة القيادة والسيطرة، والأمن السيبراني، والبرمجيات العسكرية، وحلول دمج الأنظمة بما يتوافق مع متطلبات ساحات القتال الحديثة، لصالح القوات المسلحة التركية وشركائها الدوليين.

وأشار إلى أن الشركة وقعت أول عقد لها مع الناتو العام الماضي، بعد تصدير برمجيات تخطيط الشبكات الخاصة بمركز إدارة روابط البيانات التكتيكية، مؤكداً أن منتجاتها تحصل سنوياً على شهادات الاعتماد خلال مناورات "CWIX" لاختبار قابلية التشغيل البيني بين أنظمة دول الحلف.

وأضاف ناجار أن هافيلسان تنفذ مشروع نظام مراقبة لخفر السواحل في إحدى دول البحر الأسود، كما توفر أنظمة التدريب والمحاكاة ضمن مشروع طائرة "حرجيت" الذي تنفذه شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضائية بالتعاون مع إسبانيا.

وأكد أن مستقبل أنظمة إدارة المعارك يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الشركة تطور منظومة ذكاء اصطناعي مغلقة مخصصة للاستخدامات الدفاعية، قادرة على تحليل بيانات الرادارات والمستشعرات والأسلحة، وتقديم دعم لاتخاذ القرار، وصولاً إلى تنفيذ بعض المهام بصورة ذاتية.

وأضاف أن هذه التقنيات تحظى باهتمام متزايد داخل الناتو، وأن هافيلسان تواصل تطوير حلولها بما يتوافق مع برامج الحلف، معرباً عن توقعه بزيادة صادرات ونقل التكنولوجيا إلى دول الحلف خلال المرحلة المقبلة.

وتستضيف العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 للناتو، والتي استُهِلّت بمنتدى الصناعات الدفاعية الذي يركز على الإنتاج العابر للأطلسي والاستثمارات المرتبطة به.