نيويورك تشهد احتفالات بمناسبة "مسيرة اليوم التركي" التقليدية بمشاركة الآلاف من أفراد الجالية التركية والمجتمع الأمريكي..

نيويورك/ الأناضول

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، السبت، احتفالات وفعاليات بمناسبة "مسيرة اليوم التركي" السنوية التقليدية التي تقام منذ عام 1981.

الفعاليات التي أقيمت برعاية دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، شارك فيها الآلاف من أفراد الجالية التركية والمجتمع الأمريكي، فضلا عن شخصيات رسمية ودبلوماسية تركية، وفي مقدمتهم السفير سردار سادات أونال، والقنصل العام بنيويورك أحمد يازال.

وفي هذا الإطار، جابت شاحنات الإعلانات الرقمية شوارع نيويورك مروجة لمعالم تركيا التاريخية والسياحية والثقافية، ورؤية أنقرة المتعلقة بملفات البيئة.

كما نظمت عروض للجوقة الموسيقية العسكرية العثمانية (المهتران)، إضافة إلى عروض فنية، ومسيرة بالسيارات.

وأقيمت "مسيرة اليوم التركي" لأول مرة عام 1981 ردا على اغتيال دبلوماسيين أتراك على يد منظمة "أسالا" الأرمنية الإرهابية، قبل أن تتحول إلى تقليد سنوي يعكس حضور الجالية التركية في الولايات المتحدة.

وتهدف الفعاليات إلى تعزيز وحدة وتضامن المجتمع التركي الأمريكي، إلى جانب توطيد الروابط الاقتصادية والثقافية بين تركيا والولايات المتحدة.