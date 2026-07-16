تدوينة لرئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارزاني بمناسبة الذكرى العاشرة لـ"يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" في تركيا..

نيجيرفان بارزاني: نولي أهمية بالغة لتطوير العلاقات مع تركيا تدوينة لرئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارزاني بمناسبة الذكرى العاشرة لـ"يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" في تركيا..

أربيل/ علي غريب/ الأناضول

أكد رئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارزاني، أنهم يولون أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع تركيا وسيواصلون تعزيز العلاقات بما يتماشى مع هدف الاستقرار والسلام الإقليمي.

جاء ذلك في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية الخميس، بمناسبة الذكرى العاشرة لـ"يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" في تركيا، الموافق 15 يوليو/ تموز من كل عام.

وقال بارزاني: "في الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في 15 يوليو، نستذكر بالرحمة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن ديمقراطية تركيا ونظامها الدستوري في وجه محاولة الانقلاب الشنيعة".

وأعرب بارزاني عن تضامنه مع الشعب التركي في هذه المناسبة، مشيرا إلى أن تركيا شهدت تحولا كبيرا لا سيما خلال العشرين عاما الماضية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر أن تركيا عززت من تنميتها الاقتصادية وبنيتها التحتية ونفوذها الدولي وتبوأت مكانة رائدة في المنطقة.

وأكد أن "حكومة إقليم كردستان تُولي أهمية بالغة لشراكتها المتينة مع تركيا"، وأنها "ستواصل التزامها بتطوير العلاقات والتعاون مع الجمهورية التركية والرئيس أردوغان بما يتماشى مع هدف السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي المشترك".

وفي منتصف يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم غولن الإرهابي، وحاولت خلالها السيطرة على مؤسسات الدولة الأمنية والإعلامية.

وأعلنت الحكومة التركية 15 يوليو/ تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، تخليداً لذكرى 253 شهيداً سقطوا خلال التصدي لمحاولة الانقلاب.