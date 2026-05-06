نقل 3 مرضى فلسطينيين من غزة إلى تركيا للعلاج وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو ذكر أن المرضى الفلسطينيين نقلوا إلى مستشفى مدينة أضنة جنوبي البلاد وبدأوا يتلقون العلاج وسط متابعة وثيقة لأحوالهم

أنقرة / الأناضول

أعلن وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو، الأربعاء، نقل 3 مرضى فلسطينيين من قطاع غزة إلى تركيا للعلاج بعدما تعذر عليهم الوصول إلى الخدمات الصحية جراء الهجمات الإسرائيلية.

وفي تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أشار مميش أوغلو إلى نقل 3 فلسطينيين من غزة إلى تركيا لعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية جراء "الهجمات الإسرائيلية غير الإنسانية".

وذكر أن المرضى الفلسطينيين نقلوا إلى مستشفى مدينة أضنة جنوبي تركيا وبدأوا يتلقون العلاج فيه وسط متابعة وثيقة لأحوالهم.

وشدد مميش أوغلو على أن تركيا عنوان للرحمة والأخوة والشفاء، وستظل كذلك.

ورغم دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة، لا تزال الأوضاع المعيشية والصحية متدهورة لـ 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.4 مليون نازح، جراء تنصل إسرائيل من التزاماتها، بما يشمل فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء.

وخلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، 72 ألفا و619 قتيلا و172 ألفا و484 مصابا، وفق بيان إحصائي لوزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء.