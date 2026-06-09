القمة بحثت إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين..

نظمتها الأناضول.. اختتام "قمة اقتصادات المدن غازي عنتاب - حلب" القمة بحثت إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين..

غازي عنتاب/ الأناضول

اختتمت الثلاثاء فعاليات "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" في ولاية غازي عنتاب التركية بتنظيم من وكالة الأناضول، وبمشاركة رفيعة المستوى من تركيا وسوريا.

وعقدت فعاليات القمة ليوم واحد في مركز "مافيرا" للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، وممثلين عن قطاع الأعمال من البلدين.

وبدأت القمة بعرض فيلم عن العلاقات التاريخية بين مدينتي غازي عنتاب التركية وحلب السورية، وموقعهما الجغرافي على طريق الحرير والفرص والإمكانات التي تنتظرهما.

لاحقا، عقدت جلسات خاصة وندوات تناولت العلاقات التركية-السورية على مختلف الأصعدة، وسبل تعزيز التعاون.

وألقى الكلمة الافتتاحية رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول مديرها العام سردار قره غوز، تلتها كلمات لرئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين، ووالي غازي عنتاب كمال تشبر.

وبحثت القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.