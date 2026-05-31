نحو 200 ألف حصة أضحية ضمن حملة الهلال الأحمر التركي 2026 الهلال الأحمر اعتمد طريقة تعليب لحوم الأضاحي وتوزيعها لمستحقيها، لضمان صلاحية استهلاك اللحوم لفترة أطول..

أنقرة/ الأناضول

أعلن الهلال الأحمر التركي، الأحد، أنه نفّذ ذبح أضاحٍ تعادل 199 ألفا و846 حصة أضحية ضمن برنامج التوكيل بالأضاحي لهذا العام 1447 هجري (2026م).

وذكر بيان صادر عن الهلال الأحمر أنه استكمل عمليات ذبح الأضاحي التي تلقى توكيلاتها لهذا العام ضمن حملته السنوية التقليدية للتضحية بالوكالة، داخل تركيا وخارجها في 30 دولة.

وبدأ الهلال الأحمر عمليات الذبح منذ اليوم الأول من عيد الأضحى، وحقق زيادة تجاوزت 18 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى 199 ألفا و846 حصة أضحية.

وأوضح أن الهلال الأحمر ذبح 11 ألفا و809 حصص أضاحٍ داخل تركيا، و22 ألفا و757 حصة مخصصة لغزة، و165 ألفا و280 حصة في الخارج.

وأوضح البيان أن الهلال الأحمر اعتمد طريقة تعليب لحوم الأضاحي وتوزيعها لمستحقيها، لضمان صلاحية استهلاك اللحوم لفترة أطول.

وفي إطار حملة الأضاحي، نفذت فرق الهلال الأحمر عمليات الذبح في 30 دولة عبر ثلاث قارات، شملت: البوسنة والهرسك وبلغاريا وكوسوفو وشمال مقدونيا في البلقان.

وفي الشرق الأوسط، وزع الهلال الأحمر لحوم الأضاحي في العراق وسوريا واليمن.

وفي آسيا، شملت الحملة أفغانستان وبنغلاديش وقرغيزستان وباكستان.

وفي إفريقيا، شملت بنين وبوركينا فاسو وبوروندي وتشاد وساحل العاج وغينيا والكاميرون وكينيا ومالاوي وموزمبيق والنيجر ونيجيريا والسنغال والصومال والسودان وتنزانيا وتوغو وأوغندا.

