مرحلة المحاكاة هذه تعد إحدى المراحل الحرجة في برنامج تشغيل المحطة النووية وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي قال: نهدف إلى بدء أول إنتاج للكهرباء من المحطة قبل نهاية العام الجاري

نجاح عملية محاكاة تحميل الوقود النووي في محطة "آق قويو" التركية مرحلة المحاكاة هذه تعد إحدى المراحل الحرجة في برنامج تشغيل المحطة النووية وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي قال: نهدف إلى بدء أول إنتاج للكهرباء من المحطة قبل نهاية العام الجاري

أنقرة/ الأناضول

نجح القائمون على بناء محطة "آق قويو"، أول محطة للطاقة النووية في تركيا، في إتمام عملية محاكاة تحميل الوقود النووي.

ووفق بيان صادر عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، الثلاثاء، تم خلال العملية، التي تُعد "إحدى المراحل الحرجة في برنامج تشغيل المحطة النووية"، وضع 163 حزمة وقود نووي تمثيلية داخل وعاء ضغط المفاعل.

وتمثل العملية محاكاة كاملة لتحميل الوقود النووي الحقيقي، حيث أُجريت تحت إشراف هيئة الرقابة النووية التركية ووفق متطلبات السلامة الدولية، بهدف اختبار الأنظمة الميكانيكية والهيدروليكية والحرارية للمحطة إضافة إلى متانة البنية الإنشائية.

وبعد استكمال عملية محاكاة تحميل الوقود، ستبدأ أعمال تركيب المعدات الخاصة بالجزء العلوي من المفاعل، تمهيدا للانتقال إلى اختبارات التشغيل الباردة والساخنة ضمن مراحل تشغيل وحدة الطاقة الأولى.

من جانبه، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، الثلاثاء، إن إحدى أهم مراحل جدول تشغيل الوحدة الأولى في محطة "آق قويو" أُنجزت بنجاح، في إشارة إلى عملية المحاكاة.

وأضاف بيرقدار: "نهدف إلى بدء أول إنتاج للكهرباء من المحطة قبل نهاية العام الجاري، لندخل بذلك مرحلة جديدة في مجال الطاقة النووية في تركيا".

جدير بالذكر أن تركيا دشنت أولى مراحل محطة "آق قويو" في أبريل/ نيسان 2023 في ولاية مرسين جنوبي تركيا، وهي أول محطة للطاقة النووية وواحدة من بين أكبر الاستثمارات في البلاد.