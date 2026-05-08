نائب وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون في العاصمة أنقرة، بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية..

أنقرة / الأناضول

بحث نائب وزير الدفاع التركي موسى هيبت مع نظيره السعودي خالد بن حسين البياري تعميق التعاون والشراكة بين البلدين.

وجرت المباحثات بين الجانبين في العاصمة أنقرة، بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة "إن سوسيال"، الجمعة.

وذكرت الوزارة أنه في إطار أنشطة "اللجنة العسكرية والأمنية" التي يترأسانها بشكل مشترك، بحث الجانبان القضايا المتعلقة بتعميق التعاون والشراكة بين البلدين.

كما تضمنت تدوينة الوزارة صورا من اللقاء بين المسؤولين الأتراك والسعوديين.