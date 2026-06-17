جودت يلماز بتدوينة عقب لقاء مع نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري في أنقرة

نائب الرئيس التركي: سنواصل دعم أمن لبنان واستقراره جودت يلماز بتدوينة عقب لقاء مع نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري في أنقرة

أنقرة / الأناضول

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز الأربعاء، إن بلاده ستواصل دعم أمن لبنان "الصديق والشقيق" واستقراره وتنميته الاقتصادية.

جاء ذلك بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، عقب استقباله نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري والوفد المرافق له في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وشدد يلماز على الأهمية الكبيرة لتعزيز التضامن الإقليمي ضد سياسات التوسع الإسرائيلية، مضيفًا: "أي اعتداء على سيادة لبنان ووحدة أراضيه يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي".

وأشار إلى أنه بحث مع متري بشكل موسع التطورات الإقليمية الراهنة، على رأسها العدوان الإسرائيلي على لبنان والدمار الإنساني الذي سببه بالمنطقة.

وأردف: "تركيا ستواصل دعم أمن لبنان الصديق والشقيق واستقراره وتنميته الاقتصادية".



وأفاد بأن تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والدفاع وتعزيز السياسات التي تشمل جميع شرائح المجتمع في لبنان والجهود المشتركة التي تسهم في استقرار سوريا، تأتي ضمن أولويات أنقرة.

كما أشار إلى أن استمرار أنشطة المساعدات الإنسانية التي تنفذها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، وإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، والهلال الأحمر التركي، يمثل جزءًا مهمًا من هذا النهج.

وأعرب يلماز عن تمنياته بتعزيز التعاون من أجل دعم السلام والاستقرار والازدهار في لبنان والمنطقة.

وفي سياق متصل، بحث نائب وزير الخارجية التركي موسى قولاق قايا مع متري العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، بحسب منشور لوزارة الخارجية التركية على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

