عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري مايك تيرنر قال إن إعادة دمج تركيا في البرنامج مسألة "بالغة الأهمية"..

نائب أمريكي: بواعث أمل على عودة تركيا لبرنامج مقاتلات "إف-35" عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري مايك تيرنر قال إن إعادة دمج تركيا في البرنامج مسألة "بالغة الأهمية"..

أنقرة/ الأناضول

وصف عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري مايك تيرنر المحادثات التي جرت خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة بشأن عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات "إف-35" بأنها "تبعث على الأمل".

وجاءت تصريحات تيرنر خلال مشاركته في برنامج بثته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، الأربعاء.

وردا على سؤال حول احتمال عودة تركيا إلى برنامج "إف-35"، أشار تيرنر إلى أن مسؤولين أتراكا التقوا أعضاء من الكونغرس الأمريكي على هامش قمة الناتو التي عقدت في أنقرة يومي 7 و8 يوليو الجاري.

وقال: "لا أستطيع الكشف عما قاله لنا المسؤولون الأتراك، لكن ما سمعناه منهم كان باعثا على الأمل. وكل من شارك في الاجتماع متفق على أن ما استمعنا إليه كان مشجعا".

وأشار إلى أن تركيا تعد أيضا من منتجي أجزاء مقاتلات "إف-35"، ووصف إعادة دمج تركيا في البرنامج بأنها مسألة "بالغة الأهمية".

وأضاف: "تركيا عضو في حلف الناتو، وعضو قوي جدا فيه. كما أنها استضافت قمة ناجحة جدا. آمل أن تواصل التقدم في هذا المسار وأن تجني ثماره".



وسبق أن أقر الكونغرس الأمريكي قبل 6 سنوات قانونا يقضي بإخراج تركيا من برنامج "إف-35" ما دامت تمتلك منظومة "إس-400"، بدعوى وجود مخاطر تتعلق بوصول بيانات حساسة إلى روسيا.​​​​​​​