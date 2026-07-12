نائب الرئيس التركي جودت يلماز قال إن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "سيُذكر بما قدمه من مواقف وإنجازات في خدمة الشعب القطري والعالم الإسلامي"..

نائب أردوغان يعزي في وفاة أمير قطر السابق نائب الرئيس التركي جودت يلماز قال إن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "سيُذكر بما قدمه من مواقف وإنجازات في خدمة الشعب القطري والعالم الإسلامي"..

أنقرة / الأناضول



قدم نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الأحد، تعازيه في وفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاما.

وقال يلماز في الرسالة التي نشرها عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية: "أدعو الله تعالى أن يتغمد الأمير الوالد لدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي تلقينا نبأ وفاته بحزن، بواسع رحمته".

وأضاف: "كما أتقدم بخالص التعازي إلى أسرته الكريمة وإلى الشعب القطري بأسره. وسيُذكر بما قدمه من مواقف وإنجازات في خدمة الشعب القطري والعالم الإسلامي. نسأل الله أن يجعل مثواه الجنة".

وأعلنت قطر، صباح الأحد، وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاما.

وفي عام 1995، تولى الشيخ حمد الحكم، وفي 25 يونيو/ حزيران 2013 سلّم مقاليد الحكم إلى ولي عهده آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر الحالي.