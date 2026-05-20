نائب أردوغان يشيد بالعلاقات مع السودان ويؤكد تطويرها بمختلف المجالات جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، أكد أن "وحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه أمر بالغ الأهمية للاستقرار الإقليمي وكذلك لسلام وأمن إفريقيا"..

أنقرة / الأناضول



أشاد جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، بالجذور التاريخية والروابط الأخوية بين تركيا والسودان، مؤكدا عزم أنقرة على الارتقاء بعلاقاتها مع الخرطوم إلى مستويات أكثر تقدما في شتى المجالات.

جاء في تدوينة نشرها يلماز عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الأربعاء، عقب مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، على هامش زيارة عمل يجريها الأخير إلى أنقرة.



وعقد يلماز مباحثات ثنائية مع إدريس، وأخرى على مستوى وفدي البلدين، بحضور وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار.

وأشار إلى الجذور التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين، مضيفا: "مصممون على الارتقاء بعلاقاتنا مع السودان إلى مستويات أكثر تقدما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية".



وقال إن زيارة إدريس إلى تركيا تكتسب أهمية كبيرة في هذا السياق.



وأكد أن "وحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه أمر بالغ الأهمية للاستقرار الإقليمي وكذلك لسلام وأمن إفريقيا، وبمناسبة هذه الزيارة، نؤكد مرة أخرى دعمنا القوي في هذا الإطار".



وتابع: "كما نواصل دعم جميع الجهود الدولية القائمة على الحوار والدبلوماسية من أجل إنهاء الصراعات في المنطقة، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة".



وأوضح أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان، والمساهمة في عملية إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.



وعبّر عن ثقته في أن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي سيُعقد الخميس في أنقرة، سيمثل "نقطة تحول مهمة من شأنها أن تنقل حجم تجارتنا إلى مستويات أعلى، وتعزز التعاون بين عالمي الأعمال في بلدينا، وترسخ رؤيتنا المشتركة بخطوات ملموسة".

