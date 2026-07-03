إلى جانب مسؤولين آخرين وممثلين عن الأحزاب التركية..

نائب أردوغان يشارك في مراسم تشييع خامنئي إلى جانب مسؤولين آخرين وممثلين عن الأحزاب التركية..

طهران / الأناضول



شارك نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الجمعة، في مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق في إيران علي خامنئي الذي قُتل بغارة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وحضر إلى جانب يلماز كل من رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الإيرانية في البرلمان التركي كايهان تركمن أوغلو، والمدير الإداري في البرلمان حسن طوران ونائب وزير الخارجية موسى قولاقلي قايا، وسفير تركيا في طهران حجابي كيرلانغيتش.

وحضر مراسم التشييع أيضا ممثلون عن الأحزاب التركية، الشعب الجمهوري والسعادة والوحدة الكبرى، والرفاه من جديد، والدعوة الحرة والمستقبل والوطن.

كما حضر رؤساء الحكومات والبرلمانات ووزراء خارجية وممثلون من نحو مئة دولة.

وفي وقت سابق الجمعة، بدأت في العاصمة طهران مراسم تشييع رسمية للخامنئي، الذي قُتل في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وتُقام مراسم تشييع رسمية لخامنئي في طهران، على أن تستمر نحو أسبوع، قبل أن يُوارى الثرى بمدينة مشهد في 9 يوليو/تموز الجاري.