جودت يلماز شدد على وقوف تركيا "إلى جانب الشعب السوري وحكومته، اللذين وصلا إلى هذه المرحلة بعد تضحيات جسيمة".

نائب أردوغان يدين الهجوم الإرهابي في سوريا الشقيقة والجارة جودت يلماز شدد على وقوف تركيا "إلى جانب الشعب السوري وحكومته، اللذين وصلا إلى هذه المرحلة بعد تضحيات جسيمة".

أنقرة/ الأناضول

أدان نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الخميس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة السورية دمشق، واستهدف مدنيين أبرياء.

جاء ذلك في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية.



وقال يلماز: "أدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في سوريا الشقيقة والجارة".

وتمنى الرحمة من الله عز وجل للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى، متقدما بتعازيه للشعب السوري والحكومة السورية.

وأكد أن "منفذي الأعمال الإرهابية ومن يقف وراءها محكوم عليهم بالفشل".

وأعرب يلماز، عن ثقته بأن الشعب السوري، بمختلف مكوناته، سيتوحد في مواجهة الإرهاب.

وشدد على وقوف تركيا "إلى جانب الشعب السوري وحكومته، اللذين وصلا إلى هذه المرحلة بعد تضحيات جسيمة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات السورية، سقوط 6 قتلى و22 جريحا، إثر تفجير بعبوة ناسفة، وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق.