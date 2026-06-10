نائب أردوغان: لا يستطيع نتنياهو التستر على جرائمه بافتراءاته ضد رئيسنا ردا على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي ضد الرئيس أردوغان

أنقرة/ الأناضول

قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يستطيع التستر على جرائمه وذنوبه باتهاماته وافتراءاته ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وأن كلماته لا قيمة لها في ضمير الإنسانية.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، ردا على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ضد الرئيس أردوغان.

وأوضح يلماز، أن نتنياهو، الذي يحاكم أمام محكمة دولية بتهمة الإبادة الجماعية ويشعل النار في المنطقة ويستهدف الاستقرار الإقليمي والدولي "لا يمكنه التستر على جرائمه وذنوبه باتهامات وافتراءات لا أساس لها من الصحة ضد الرئيس أردوغان".

وأضاف: "كلمات نتنياهو لاغية وباطلة في نظرنا وفي ضمير الإنسانية".

وأكد يلماز، أن تركيا ستواصل الدفاع عن القانون والدبلوماسية والسلام والمظلومين في المنطقة وعلى المستوى الدولي.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ عام 2007، حيث يعيش نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون نسمة، في أوضاع إنسانية كارثية بعد دمار واسع طال مساكنهم.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.