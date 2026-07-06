تعقد القمة في 7 و8 يوليو وتشهد فعاليات جانبية ولقاءات ثنائية بينها استقبال الرئيس أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب..

نائب أردوغان: قمة الناتو بأنقرة لقاء تاريخي للاستثمارات الدفاعية تعقد القمة في 7 و8 يوليو وتشهد فعاليات جانبية ولقاءات ثنائية بينها استقبال الرئيس أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب..

أنقرة/ الأناضول

قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، الاثنين، إن قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة أنقرة، ستكون لقاء ذا أهمية تاريخية لبحث خطوات زيادة الاستثمارات الدفاعية.

جاء ذلك في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، بشأن القمة المقررة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

وأوضح يلماز أن القمة ستعقد في مرحلة حرجة يمر فيها العالم بعملية تحول كبيرة، مبينًا أن القمة ستتناول جهود الناتو في مجالي الردع والدفاع من منظور 360 درجة.

وقال: "ستكون لقاءا تاريخيا لبحث الخطوات الرامية إلى زيادة الاستثمارات الدفاعية".

وذكر يلماز أن تركيا تبرز بقيادتها القوية ونظامها الدفاعي الفعال ودبلوماسيتها حيال السلام، وأصبحت دولة محورية تُناقش فيها قضايا الأمن العالمي.

وأشار إلى أنه بعد قمة الناتو، ستعقد قمتي، منظمة الدول التركية ومؤتمر الأطراف الـ31 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31".

وأضاف يلماز: "بمناسبة منتدى الصناعات الدفاعية سنجد غدًا فرصة لعرض المستوى الذي بلغته بلادنا في هذا المجال ورؤيتها المستقبلية".

وأضاف أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيستقبل في اليوم نفسه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي يجري زيارة رسمية إلى تركيا بجدول أعمال شامل.

وذكر يلماز أن قمة الناتو ستبحث الأربعاء في جلسة القادة الوضع الحالي للحلف ورؤيته المستقبلية.

وختم يلماز بالقول: "نتوقع نتائج مفيدة لبلادنا ومنطقتنا والاستقرار العالمي من القمة التي ستشهد أيضا إقامة فعاليات جانبية عديدة ولقاءات ثنائية".​​​​​​​



وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.

