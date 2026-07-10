نائب الرئيس التركي جودت يلماز أكد أن أنقرة لا تعترف بقرار البرلمان الاوروبي...

نائب أردوغان: قرار البرلمان الأوروبي بشأن عملية السلام بقبرص بحكم العدم نائب الرئيس التركي جودت يلماز أكد أن أنقرة لا تعترف بقرار البرلمان الاوروبي...

ليفكوشا / الأناضول



قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، إن أنقرة لا تعترف بقرار البرلمان الأوروبي المتعلق بعملية السلام التي نفذتها تركيا في قبرص عام 1974، وتعدّه "بحكم العدم".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يلماز، الجمعة، في مطار أرجان بقبرص التركية عقب وصوله إليها في زيارة رسمية.

وقال يلماز: "تم اتخاذ قرار أمس الخميس في البرلمان الأوروبي، ونحن بالتأكيد لا نعترف بهذا القرار بأي شكل، ونراه قرارا بحكم العدم".

وأعرب عن أسفه لوقوع البرلمان الأوروبي أداة بيد دعاية قبرص الرومية، معتبرا أن القرار وهذه الادعاءات لا أساس لها ولا قيمة لها في نظر تركيا.

وأضاف: "هذه لا تضر تركيا ولا جمهورية شمال قبرص التركية، لكنها تقلل من مكانة البرلمان الأوروبي".

ودعا يلماز البرلمان الأوروبي إلى عدم الانجرار وراء هكذا ألاعيب وعدم الوقوع في فخ حيل تقوم بها قبرص الرومية وبعض جماعات الضغط الداعمة لها.

وأشار إلى مرور نحو 52 عاما على عملية السلام التركية في قبرص، قائلا إن الجزيرة عاشت خلال هذه المدة في أجواء من الأمن والاستقرار.

وأردف أن العملية أفادت شطري الجزيرة، وأسهمت في توفير بيئة آمنة مكنت القبارصة الأتراك والروم من التنمية وتعزيز مؤسساتهم الديمقراطية.

ودعا يلماز البرلمان الأوروبي إلى مراجعة التاريخ، مذكرا بانقلاب نيكوس سامبسون وما ارتكبته عصابات "إيوكا" من أعمال عنف بحق القبارصة الأتراك قبل عام 1974.

وأكد أن القوات المسلحة التركية تدخلت آنذاك في إطار القانون الدولي وبموجب صفة تركيا دولة ضامنة.​​​​​​​

