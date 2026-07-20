في كلمة ألقاها نائب الرئيس التركي في لفكوشا بمناسبة الذكرى 52 لـ"عملية السلام" العسكرية التركية في الجزيرة..

نائب أردوغان: سنواصل دعم قبرص التركية لضمان حرية وكرامة شعبها في كلمة ألقاها نائب الرئيس التركي في لفكوشا بمناسبة الذكرى 52 لـ"عملية السلام" العسكرية التركية في الجزيرة..

أنقرة/ الأناضول

قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي إن بلاده بصفتها الوطن الأم والدولة الضامنة ستواصل الوقوف إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية لضمان أن يعيش القبارصة الأتراك بحرية وكرامة وأمان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، في لفكوشا، عاصمة قبرص التركية، خلال فعالية بمناسبة الذكرى 52 لـ"عملية السلام" العسكرية التركية في الجزيرة.

وأضاف يلماز أن "الفشل مصير أي مبادرة لا تشارك فيها تركيا وتتجاهل حقوق القبارصة الأتراك ومصالحنا المشروعة في شرق البحر المتوسط".

ودعا المجتمع الدولي للاعتراف أخيرا بأن القبارصة الأتراك هم أيضا أصحاب هذه الأرض تماما مثل القبارصة الروم.

يتبع///