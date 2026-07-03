نائب أردوغان: سنواصل المساهمة في جهود السلام والاستقرار بالمنطقة خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران..

طهران / الأناضول



أكد جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن أنقرة ستواصل المساهمة في الجهود الرامية إلى إرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

جاء ذلك في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، عقب لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة طهران.

وجاء اللقاء على هامش زيارة يلماز إلى إيران للمشاركة في تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي بعد مقتله في هجوم أمريكي – إسرائيلي.

وقال يلماز: "نشارك الشعب الإيراني الشقيق الآلام التي عاشها في الفترة الماضية، وسنواصل كتركيا المساهمة في الجهود الرامية إلى إرساء سلام واستقرار دائمين في منطقتنا وتعزيز قنوات الحوار ودعم عملية التطبيع بعد الحرب".

وأكد بأنهم سيواصلون العمل بالتعاون مع نظرائهم الإيرانيين لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات على رأسها الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل.

ودعا يلماز بالرحمة لجميع الإيرانيين الذين فقدوا حياتهم على رأسهم الخامنئي، متمنيا "الصبر للدولة والشعب الإيراني الصديق والشقيق".

وفي وقت سابق الجمعة، بدأت في العاصمة طهران مراسم تشييع رسمية للخامنئي، الذي قُتل في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وتعتزم السلطات الإيرانية دفن جثمان خامنئي الخميس المقبل الموافق 9 يوليو/تموز في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد.