نائب أردوغان: الصناعات الدفاعية ركيزة الاستقلال السياسي لتركيا

إسطنبول/ الأناضول

أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز، أن الصناعات الدفاعية تمثل "ركيزة أساسية" ليس للأمن فحسب، بل لاستقلال السياسة الخارجية والاقتصادية لتركيا أيضاً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارته، الأربعاء، معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء، الذي يُنظم في مركز إسطنبول للمعارض بين 5 و9 مايو/ أيار الجاري.

وشدد يلماز على أنه "لا يمكن لدولة لا تمتلك صناعة دفاعية أن تنتهج سياسة خارجية مستقلة".

وأوضح أن تركيا حققت خلال الـ23 عاماً الماضية "ثورة" في مجال الصناعات الدفاعية، بفضل الإرادة السياسية القوية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى انتقال تركيا من اعتماد خارجي يفوق 80 بالمئة إلى قدرات محلية تتجاوز النسبة ذاتها.

وأضاف أن قطاع الصناعات الدفاعية بات يحقق إجمالي مبيعات يتجاوز 20 مليار دولار سنويا، مع صادرات بلغت 10.5 مليارات دولار العام الماضي.

وأعرب يلماز عن أمله بدخول تركيا قائمة أكبر 10 دول مصدرة في مجال الصناعات الدفاعية قريباً.

ولفت إلى أن الصناعات الدفاعية تسهم في تعزيز الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، عبر توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا إلى القطاعات المدنية.



والثلاثاء، انطلقت فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.